Animaux ​"Gamelle solidaire fin de mois" : Une cagnotte lancée L’association Droit de Cité Arche de Noé lance une cagnotte pour l’achat des animaux.





Et les conclusions sont sans appel ! Remplir une gamelle à la Réunion pour un chien ou un chat, cela coûte 70 % plus chersad.Seules échappent à cette culbute les gamelles remplies avec les marques distributeurs qui restent dans la limite des 30 % justifiés par les frais d'approche et l'octroi de mer, car notre ARCHE DE NOE, par rapport à un refuge métropolitain, ce n'est pas la porte à côté.



Cela signifie aussi que dès le 20 du mois, nous payons chaque jour le surcoût par rapport à la même barquette distribuée aux minous et toutous de métropole. Une double peine pour les chiens et chats d'ici qui pour certains n'ont pas eu la vie rose avant de franchir les portes du refuge.



Grâce à cette cagnotte, vous pourrez contribuer à la gamelle quotidienne de nos pensionnaires chiens et chats à un prix plus douxcheeky D'avance, merci pour eux !”





Ici le lien vers la cagnotte. "Avec un budget "Aliments" de 5000€/mois pour les chiens et chats de l'arche de Noe, l'Observatoire des prix , nous le pratiquons chaque jour, lorsque nous remplissons les gamelles de nos protégés.







