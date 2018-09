​"Écrivez comme moi et d'autres à ce Sénateur pour lui demander de retirer son amendement ! jf.longeot@senat.fr"

"Monsieur le Sénateur,



la filière emballage et plastique dont nous venons de voir récemment les effets révélés dans le dernier Cash Investigation, cause des dégâts indéniables et parfois irréversibles sur l'homme et son environnement. Au nom des Citoyens d'aujourd'hui et de demain à qui on ne peut pas expliquer que ceci va durer encore plusieurs années, je vous demande d'avoir la décence de retirer votre amendement. Loin de remettre en cause cette industrie, cela doit lui donner une belle opportunité de nous montrer sa capacité de résilience pour s'adapter à la demande d'un marché et non l'inverse comme cela a été le cas ces 40 dernières années.



Espérant pouvoir compter sur votre discernement, daignez accorder à cette demande l'attention qu'elle mérite.



Cordialement.



Vanessa Miranville

Maire de La Ville de La Possession

Présidente du Mouvement "Citoyens de La Réunion en Action"