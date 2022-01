A la Une . ​ Angleterre : un homme interpellé pour avoir roulé sans permis depuis 70 ans

Un Britannique de 83 ans a été appréhendé par les policiers pour avoir conduit sans permis ni depuis ses 12 ans, relate « The Independent ». Par Stéphane Pierrard - Publié le Samedi 29 Janvier 2022 à 16:33





Les policiers anglais ont surement été pris de court en interpellant un homme de 83 ans au volant de son véhicule dans le Nottinghamshire, au Royaume-Uni. Le site local The Independent précise que l’homme roulait sans permis et assurance depuis ses 12 ans.Sur leur page Facebook , les policiers de Bulwell indiquent que le conducteur n’a jamais été accidenté. "Nous ne pouvions pas en croire nos yeux lorsque le conducteur, qui est né en 1938, a déclaré qu'il conduisait sans permis et sans assurance depuis l'âge de 12 (oui DOUZE) ans. Et qu'il avait réussi à ne jamais être arrêté par la police", soulignent les forces de l'ordre.Et d’ajouter : "Heureusement, il n'a jamais eu d'accident, n'a jamais blessé personne et n'a jamais fait perdre d'argent à quelqu'un en le percutant alors qu'il n'était pas assuré". La publication se termine par une mise en garde aux conducteurs leur rappelant d’avoir leurs documents en ordre "parce que cela vous rattrapera... un jour", indiquent les forces de l'ordre.