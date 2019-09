​[Actualisé] Mardi de grève : Parents d’élèves, prenez vos dispositions !

Olivier Hoarau, maire du Port : Un appel national à la grève a été lancé pour le mardi 24 septembre 2019. Il concerne notamment la fonction publique et a été relayé à l’échelle de notre collectivité. Des perturbations sont à prévoir quant à l’accueil des enfants, la distribution des repas, la surveillance de la pause méridienne ainsi que la garderie. Il est demandé aux parents de s’assurer du fonctionnement des services dans les écoles, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal, avant de déposer leur enfant le mardi 24 septembre.



Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre : Suite au mouvement de grève nationale prévue le mardi 24

septembre 2019, de fortes perturbations sont à prévoir quant à l'accueil des enfants sur l'ensemble des écoles.

La ville de Saint-Pierre informe les parents d'élèves que la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause

méridienne ne pourront être assurées sur les sites scolaires. Les parents sont invités à prendre toutes les disponibilités nécessaires pour pallier ces désagréments.