​▶️ Que deviennent les Sri Lankais arrivés sur un radeau à La Réunion ?

C’était le 21 mars dernier. A la plus grande stupéfaction d’un plaisancier croisant au large de Saint-Gilles, six hommes dérivent sur un radeau de survie. La scène improbable se déroule à environ 7 nautiques, soit environ 15 km de la côte ouest.



Remontés à bord de la vedette de la gendarmerie, leur état de santé est malgré tout jugé bon. Ce qui permettra leur audition assez rapide à la brigade de gendarmerie de Saint-Gilles.



C’est à bord de la vedette de la gendarmerie que les six naufragés commenceront à livrer l’incroyable périple qui venait donc de s’achever pour eux de façon miraculeuse.



22 jours plus tôt, ils avaient donc quitté le Sri Lanka pour une terre d’accueil. Les rescapés expliqueront qu’ils avaient été lâchés par leur passeur deux jours avant leur interception au large de La Réunion.



Aujourd’hui, leur avocat Me Ali Midhoiri nous apprend que les Sri Lankais sont à des degrés divers d’avancement dans leur procédure de demande d’asile. En attendant, ils sont toujours accueillis par un temple hindou au Port. "La procédure de demande d'asile est très compliquée et assez longue. Ils viennent pour certains d'entre eux de passer leur entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides."



Me Ali Midhoiri nous détaille leur situation :