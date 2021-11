Société ​​St-Pierre : L’interdiction d’accès des animaux sur les plages saluer par une association

L'Association Citoyenne de Saint-Pierre-Reunion remercie la municipalité pour la décision prise, d'interdire l’accès aux animaux sur les plages et jetées de la commune. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 à 14:49

Communiqué de l'Association Citoyenne de Saint-Pierre-Reunion :



Et en ce 11 novembre 2021, nous remercions publiquement la mairie de Saint-Pierre pour l'actualisation de son arrêté suite à l’arrêté portant sur l’interdiction d’accès des animaux sur les plages et jetées de la commune de Saint-Pierre, actualisation que nous avions demandée depuis une année à la lumière des dérives constatées

Ne sont pas concernés les chiens de service public (non-voyants, sauvetage en mer).