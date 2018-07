​​Parents et habitants de Bois d’Olives organisent une joyeuse fête des voisins

Ce samedi 30 juin, le collectif de parents d ‘élèves de l’école Georges Fourcade et le groupe d’habitation Karity du quartier de Bois d’olives ont organisé une grande fête des voisins, un repas partage animé. L’objectif commun était de créer du lien durant un moment convivial et ludique. Le collectif de parents d’élèves qui existe à présent depuis 4 années est né de la volonté des parents délégués de l’école de fédérer parents et enfants autour de l’école et d’appuyer l’équipe éducative de l’école. L’école Georges Fourcade se trouve en zone d’éducation prioritaire.



Les parents et les habitants se sont organisés avec l’appui de la dynamique animatrice sociale du quartier, pour trouver des partenaires : la Tour Saint-Pierroise (jeux d’échecs), l’association Diabète soleil (information et lutte contre le diabète), le primeur fruits et légumes Georges Fourcade (qui a offert une salade de fruits géante aux participants).



La mairie de Saint-Pierre a suivi l’initiative (contrat de ville et élus du quartier) en accompagnant l’animation de la journée : structures gonflables, barbe à Papa, podium ouvert où les enfants ont pu chanter, danser et raconter des blagues pour le plaisir de tous. Des artistes confirmés ont également participé à l’action et notamment Karl Lauret a pu interpréter différentes chansons (du répertoire réunionnais à Tracy Chapman).



L’association de parents se mobilise à court terme pour la mise en place d’une garderie de qualité, accessible financièrement à tous les parents et l’organisation d’activités pour les vacances pour les enfants. Elle est à la recherche de tous les soutiens possibles.