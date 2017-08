Ville de Saint Paul

l’OVVV se termine en beauté à Savanna

Ce vendredi 04 août 2017, les enfants de l’OVVV de Savanna ont préparé et présenté leur spectacle de fin de centre aux parents et aux officiels présents pour l’occasion. Nadine Sévétian, élue déléguée à la politique de la ville et Claude Perez, déléguée du préfet dans l’arrondissement ouest, n’ont pas manqué ce rendez-vous.



Mise en place par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la ville de Saint-Paul (CLSPD), l’Opération Ville Vie Vacances, portée par l’association "Marmailles Savannah", a été plébiscitée par les enfants du quartier qui ont bénéficié de cette action.

Ainsi, 17 jeunes âgés de 11 à 18 ans ont pu profiter des activités de découvertes et de loisirs, entourés d’une équipe encadrante expérimentée et dynamique. Entre sortie Paint-Ball, randonnée, pique-nique, karting, visite du site de tri des déchets de Cycléa ou encore tournoi de jeux vidéo, les enfants et les ados ont pu s’en donner à cœur joie. Durant trois semaines, les règles de vie en communautés, édictées par les jeunes eux même, ont bien évidemment été respectées à la lettre.

Organisée autour de la thématique de la prévention de la délinquance, l’Opération Ville Vie Vacances continuera pour une deuxième session de deux semaines au mois d’octobre. Cependant, le planning a été gardé secret afin de tenir les enfants en haleine d’ici là.