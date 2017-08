Zoo de Beauval : Naissance de jumeaux pandas, l'un d'un bébé n'a pas survécu

Le Zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher), a vu la naissance de deux bébés pandas dans la soirée du vendredi 4 août. Une première en France.



Le premier des jumeaux est né à 22 h 18 mais trop faible et présentant des difficultés respiratoires, son pronostic vital a été rapidement engagé. Il est mort peu après 23 h 30. Le second – un mâle – est né à 22 h 32. Il se porte bien.



Pour voir évoluer dans l'enclos Huan Huan, la mère, et sa petite famille, il faudra attendre au moins trois mois. Actuellement, seul le mâle et père biologique, Yuan Z, est visible.



Pour rappel, le couple de pandas géants, âgé de 9 ans, a été prêté par la Chine au Zoo de Beauval. Cette naissance est à la fois un événement médiatique et diplomatique. L’usage veut que Brigitte Macron, avec la Première dame chinoise, soit la marraine du nouveau-né. Le bébé panda sera remis à la Chine d’ici trois ans.