Zéro sac plastique sur les marchés forains de l’Ouest !

L’opération Zéro sac plastique sur les marchés forains continue dans l’Ouest.Après son lancement sur le marché de La Possession l’année dernière, c’est au tour des clients des marchés de Saint-Paul et du Port de bénéficier de cette action.L’idée est simple : changer les comportements des forains et des clients, en les aidant à bannir les sachets plastiques au profit de sacs durables, tels que les cabas, caddies, tentes et autres soubiks !