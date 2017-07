Zandettes ton nénène !

Oui, ça donne envie de jurer, tous ces discours ineptes sur Freedom, depuis trois jours, à propos des zandettes.



Après les interdictions de pêcher, de se baigner, de boire in' ti rhum-la-paille tazantan,, d'aller voir notre volcan,de râzle son coucoune èk in' ti salade pays, talèr de coquer aussi, de dire qu'untel est un sinistre connard sous peine de se faire quat'-quatriser (je sais, je sais !), voilà qu'on nous invente des chasseurs de zandettes sévissant dans le Parc national et coupant du bois vert.

N'importe quoi !



Une fois pour toutes : les zandettes ne se développent que dans les vieilles souches, les bois morts. J'en ai suffisamment dégusté étant instituteur à Marla il y a un sacré bail. C'est meilleur que les guêpes frites mais cela demande une petite préparation supplémentaire : les faire dégorger dans plusieurs eaux claires successives pour les obliger à régurgiter la sciure de bois qu'elles ont avalée.



Vous verrez que bientôt on abattra les boeufs paissant dans ce foutu Parc-de-mes-deux. Or les vaches, que je sache, n'attaquent pas l'écorce des arbres comme des cabris.



Mais avec cette administration de clampins et de c....... mal foutus, qui sorte déièr soley, on ne sait jamais...