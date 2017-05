Z’Artist, le premier concours de peinture en carrosserie à La Réunion

Pour la première fois à La Réunion, des élèves de terminale de CAP Peinture/Carrosserie se disputent le titre de meilleur peintre en carrosserie, dans le cadre du concours Zartist, organisé par BPA (Bourbon Pièces Auto) et la carrosserie Minatchy. Les phases de présélections se sont déroulées entre le 11 et le 28 avril.



Ils sont six à avoir été sélectionnés, sur la trentaine d'élève évalués, pour concourir lors de la finale qui aura lieu le 20 mai prochain. Il s'agit de (par ordre alphabétique) : Bryan AH-AOUN, (CFA), Kevin BOURICE (LP Georges Brassens), Jonathan FRISSUR (CFA), Frédéric PHILOGENE (CFA), Florent RIVIERE (LP Patu de Rosemont), Miguel VIRADE (LP François de Mahy).



Une formation en métropole à la clé



A la clé de ce concours, une formation professionnelle d’une semaine chez Standox en métropole, mais aussi une gamme de pistolets professionnels pour les six premiers sélectionnés.



Pour les choisir, le jury et le staff Z’Artist se sont déplacés dans les établissements participants afin de faire passer les deux épreuves (technique et créative) aux élèves. Ils y ont vu des élèves très engagés, très motivés, et qui présentaient "un véritable intérêt pour leur filière et le métier de peintre en carrosserie".