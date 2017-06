Yvette Duchemann dément avoir accordé son soutien à Orphé

"J’apprends par Le Quotidien de ce jour que, mon équipe et moi-même, nous aurions donné notre soutien à Mme M. Orphé pour ce 2ème tour des législatives sur la 6ème circonscription.



Effectivement, nous avons eu une rencontre avec l’équipe de campagne de Mme Orphé, hier, mercredi 14 juin à 12h30. Cette rencontre dans le but de connaître quels pourraient être les engagements de la candidate en matière de Transition Écologique à déployer à La Réunion.



Je tiens donc à préciser, que lors de cette rencontre, aucun soutien n’a été conclu entre Mme M. Orphé et moi-même.



Je m’étonne et je déplore la méthode pratiquée par son équipe de campagne. Je tiens donc à rectifier cet article du Quotidien de ce jeudi 15 juin 2017."



Yvette Duchemann