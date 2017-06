Yvette Duchemann: "Ce fut une campagne difficile"

Je remercie les électrices et les électeurs qui m’ont fait confiance (1,4%).



Ce fut une campagne difficile, mais rien n’est facile au quotidien et ces difficultés, loin d’être des obstacles, m’ont renforcée dans ma détermination et mes convictions de gauche écologiste.



L’abstention qui n’est pas la solution, surtout que le droit de vote a été un très long combat de gauche, est la seule gagnante, et c’est très grave.



Face à ces trahisons qui créent l’incertitude, le chaos, la résignation dans une population déjà fragilisée par son histoire, la précarité du quotidien, et l’incertitude de l’avenir, je continue à croire que le monde et La Réunion, a besoin de raison, de vigilance, de changement : la croissance à tout prix ne résoudra pas nos problèmes.



Mesdames et Messieurs, continuons à regarder et à travailler pour l’avenir en sachant qu’il sera de plus en plus difficile pour nos enfants. Vivre dans un monde sans morale, sans éthique, sans respect NE CONSTRUIT PAS des citoyens solides.