Yves Mont-Rouge bientôt directeur de la Communication au Département ?

L'ancien rédacteur en chef du JIR devrait normalement intégrer dans les prochains jours le poste de directeur de la Communication du Département, en remplacement de Xavier Lambert qui a occupé le poste quelques mois.



Selon Nassimah Dindar, la décision ne serait pas encore officiellement prise mais c'est un secret de polichinelle...



Souhaitons bonne chance à notre ancien confrère mais qu'il fasse très attention. Ses prédécesseurs n'ont en général pas fait de vieux os à ce poste.



Et la perspective de voir prochainement arriver un nouveau président au Département, dans l'hypothèse où Nassimah Dindar serait élue sénatrice, ne fait que compliquer encore un peu plus la donne...



Si Yves Mont-Rouge devait effectivement rejoindre le Département, à moins d'un ultime changement d'avis de Nassimah Dindar, il n'aura fait qu'un passage éclair sur les ondes de radio Freedom où il avait pourtant apporté un certain professionnalisme et la qualité de son réseau d'informateurs.