Yaelle Trules souhaite une belle fête de la musique aux Zinfosnautes

La chanteuse réunionnaise nous a fait le plaisir de partager avec nous des photos d'enfance, et s'est livrée au jeu des questions/réponses sur le thème de la musique, en ce 21 juin.







Zinfos : Sur une de vos photos, vous êtes bébé, vos parents étaient-ils férus de musique?



Yaelle Trules : Papa est musicien/compositeur, aujourd'hui il fait aussi de la direction d'orchestre. Maman est comédienne, mais dans sa jeunesse, elle jouait de la trompette... Il y avait beaucoup d'artistes qui passaient à la kaz, des bœufs et concerts s'improvisaient dans une ambiance conviviale. Puis, il y avait aussi une certaine attente de mes parents qui m'avaient inscrite au Conservatoire (c'était moyennement mon truc...) D'après mes souvenirs, mes devoirs de vacances, c'était du solfège sur des grandes feuilles A3...



Yaelle : Je me rappelle avoir commencé à chanter sur du Boyz 2 Men, Whitney Houston ou encore Nougaro, j'avais peut-être 10 ans. Le pouvoir émotionnel de la musique m'a toujours fascinée. Je me demandais comment une simple chanson pouvait me faire pleurer, danser et influencer à ce point mon humeur (alors même que je comprenais rien à l'anglais et que je chantais en "yaourt"). En plus, la voix est un instrument organique, tout ce qu'il y à de plus mystérieux et bouleversant quand on s'y essaye.



Je dirais le concert de Michael Jackson au Parc des Princes, je devais avoir 15 ans, on était arrivé au moins 8 heures en avance pour être tout devant avec ma copine Manu, j'étais tellement excitée que je me suis évanouie pendant la première partie (un boys band bidon), je me suis retrouvée avec les pompiers tout au fond du Stade, même du fond tout était grandiose, sublime, magique et transcendental!..

Et puis un souvenir plus récent : danser avec mon bébé sur une chanson de Sara Tavares, sentir son petit coeur battre contre moi; c'est tout simple mais ça rend heureux. (Yaelle a donné le jour à son deuxième garçon il y a quelques semaines, ndlr)



Yaelle : Encore une fois, beaucoup de souvenirs qui remontent :

Dans le métro Parisien : tomber sur un groupe de Gospel et rester scotchée 1h en larmes. Puis finir par danser, chanter avec eux (et accessoirement se faire embaucher comme choriste l'année d'après).

Dans un Ron maloya, à environ 16 ans: chanter toute la nuit le répertoire de Gramoune Lélé, Danyel Waro, RwaKaf puis après coup se demander comment on connait tout ça par coeur?



: À quel âge et comment vous est venue l'envie de chanter?: Votre souvenir musical le plus précieux?: Difficile de n'en choisir qu'un, ma vie est rythmée par des souvenirs musicaux!..: Votre plus beau souvenir de fête de la musique?: Que ferez-vous ce 21 juin?: Je pense me balader en famille dans Saint-Denis et me laisser surprendre par la magie de l'instant, rentrer dans un Ron Maloya, un boeuf Jazzy ou un bon bal la poussièr."Je souhaite plein d'émotions musicales à tous les lecteurs de Zinfos n'attendez pas le 21 juin pour chanter, ça fait tellement de bien!", conclut, joyeuse, la jolie chanteuse.Le dernier album de Yaelle Trules,, est disponible chez les distributeurs.