Mail Blog de Pierrot Y en a marre que les usiniers se foutent de la gueule des planteurs

Depuis environ un mois, la Réunion connaît un nouveau mouvement de colère des planteurs causé par la surdité de TEREOS et des pouvoirs publics.



Il faut bien reconnaître que la situation de la plupart des planteurs qui tirent le diable par la queue et qui triment au soleil pour survivre, n’est pas tenable au regard des bénéfices engrangés par TEREOS.



Pire, ces usiniers affichent un mépris à l'égard des planteurs en restant silencieux à la demande de négociations. Dernier exemple en date : ils viennent de faire savoir qu'ils ne pourront pas être présents à la prochaine réunion organisée par les pouvoirs publics et la FDSEA, sous prétexte qu'ils sont "déjà hors département"... En pleine grève, ils préfèrent prendre l'avion !



Il est une demande de la FDSEA qui pourrait pourtant facilement être satisfaite. TEREOS ne publie pas ses comptes comme la loi l'y oblige pourtant, et refuse de les communiquer aux syndicats de planteurs.



Un avocat, interrogé sur le sujet, nous l'a confirmé : les entreprises sont obligées de déposer leurs comptes annuels au tribunal de Commerce. Et l'homme de loi d'ajouter : "Aucun juge ne prendra le risque de ne pas donner satisfaction à la demande d’une partie qui a un intérêt à agir à ce que les comptes de TEREOS soient produits, déposés et consultés par tout un chacun".



Il existe selon lui une procédure simple pour cela : le référé d’heure en heure. Alors qu'attend Frédéric Vienne, le président de la FDSEA, pour faire ce référé ?



Toute la Réunion lui en sera reconnaissante car la population réunionnaise en a assez d'être prise en otage avec des barrages de routes, quand ce ne sont pas des opérations escargot, pour des conflits qui ne la concernent pas et qui pourraient facilement être résolus, pour peu que les autorités compétentes fassent ce qu'il conviendrait de faire.



A chaque fois, les syndicats de salariés voudraient simplement connaître les marges réelles et les remontées d’argent vers les sièges sociaux de ces groupes, la plupart du temps basés en métropole, pour s’assurer que le discours selon lequel ils font pitié et qu'ils pleurent misère correspond bien à la réalité.



Notre nouveau préfet fraichement nommé serait bien inspiré d'imposer le respect de la loi dans nos outre-mers en commençant par TEREOS. Sans quoi la population restera toujours sur l’idée qu’à La Réunion tout est permis et qu’une minorité se "goinfre" sans partage sur le dos des plus défavorisés… Pierrot Dupuy Lu 6251 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Université: Une candidate estime que le concours était truqué et le poste pré-attribué à Stéphane Maillot Méchant coup de piston pour Jean-Jacques Vlody