Y a-t-il une malédiction sur les téléphones des compagnies d'hélicoptères de la Réunion ?

Au mois d'avril dernier, Corail Hélicoptère avait porté plainte contre X après avoir constaté que plusieurs de ses lignes, dont celles du directeur et de sa secrétaire, semblaient avoir été piratées. Quand on les appelait, on tombait sur le standard de son concurrent, Hélilagon. L'opérateur de Corail était SFR.



Cette fois, c'est une Réunionnaise en déplacement en Grande Bretagne, abonnée à Orange, qui a constaté que quand elle appelait le 800 (messagerie), le 456 (service client) ou tout autre portable à la Réunion, elle tombait systématiquement sur la messagerie d'Hélilagon.



De même, quand un portable britannique l'appelait sur son téléphone, son appareil ne sonnait pas et la personne tombait elle aussi chez Hélilagon (voir capture d'écran ci-dessous).



Elle a appelé Orange pour signaler le dysfonctionnement, mais l'opérateur a refusé de la croire. Il a fallu qu'elle fasse une démonstration via Skype pour qu'ils acceptent l'évidence.



Autant on pouvait légitimement s'interroger sur le dysfonctionnement d'avril dernier car Hélilagon aurait effectivement eu un intérêt à détourner les appels de son principal concurrent, autant on a du mal à comprendre quel serait son intérêt à détourner tous les appels de Grande Bretagne vers son standard.



Alors Hélilagon victime d'un vaste bug informatique? Seule une expertise pourrait le confirmer...