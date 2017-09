Wilfrid Bertile tête de liste du PLR - Progrès - MCR

Il hésitait et a finalement franchi le pas. Wilfrid Bertile représentera bien les couleurs de l'alliance PLR - Progrès - MCR aux sénatoriales.Il sera secondé par Monique Marimoutou - Tacoun (Pour La Réunion d'Huguette Bello) en tant que candidate suppléante et de Harry-Claude Morel (Le Progrès de Patrick Lebreton) et Nadine Marée (Mouvement Citoyen Réunionnais de Jean Piot).Wilfrid Bertile se rendra en préfecture ce vendredi pour les formalités électorales avant d'expliquer les raisons de sa candidature au cours d'une conférence de presse dans la foulée.