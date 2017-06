Week-end prolongé: La police relève 150 infractions

La police de la Direction départementale de la sécurité publique ont réalisé 45 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever prés de 150 infractions. 153 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



13 alcoolémies délictuelles avec un taux record de 1.32 mg d'alcool par litre d'air expiré.



15 défauts de permis de conduire et 5 rétentions ont été relevés ce week-end, 18 véhicules immobilisés ainsi que 7 deux-roues.



"Il est malheureusement à déplorer l'accident mortel d'un motard le 4 juin en fin d'après-midi sur la RN1 suite à une collision avec un autre puissant deux-roues, ajoute la police. Il convient de rappeler que le respect des limitations de vitesse ainsi que des distances de sécurité sont des règles du code de la route et surtout une question de survie notamment pour les motards".