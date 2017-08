Week-end prolongé: 15 permis retirés par les gendarmes

Les gendarmes ont consacré 618 heures de services à des contrôles spécifiques de police route au cours de ce week-end prolongé de l'Assomption. Ont été ciblées les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents. Plus de 700 véhicules ont été contrôlés et 15 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ.



Au total, 346 infractions ont été relevées dont 28 délits. Parmi elles : 38 alcoolémies dont 18 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang). Le taux le plus élevé a été enregistré ce mardi après-midi à St-Louis (1,07 mg/litre d'air expiré).



Une conduite sous l'emprise de stupéfiants (zamal) a aussi été relevée, ainsi que 72 dépassements de la vitesses, deux refus d'obtempérer (en cours d'identification), sept conduites sans permis de conduire, 28 usages de téléphone au volant, 32 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants et trois non ports du casque.



Des contrôles intensifs le week-end prochain



Treize autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...) ont aussi été commises, ainsi que 150 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).



Au cours des quatre nuits écoulées, les gendarmes sont intervenus à huit reprises accidents de la circulation dont un avec des conséquences corporelles graves au Tampon, et quatre fois pour des conduites dangereuses. "Quatre conducteurs impliqués dans ces accidents étaient positif à l'éthylomètre ainsi que trois usagers signalés aux gendarmes pour leur conduite dangereuse", précise la gendarmerie, qui poursuit sa lutte contre l'insécurité routière.



"Le week-end prochain, des contrôles intensifs seront menés sur la côte Ouest à proximité des lieux festifs", est-il annoncé. Les conducteurs se rendant en discothèque ou dans des soirées privées, sont exhortés à respecter le principe fondamental de la sécurité routière : "celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas".