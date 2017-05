Webcup 2017: Code It représentera La Réunion à l'internationale

L’association Webcup a organisé son traditionnel concours, la 8e édition, pour laquelle 272 participants ont eu à réaliser un site internet en 24 heures sur un sujet connu au moment du lancement du concours. Cette année : la création du site internet d’AndroidLand, un parc d’attractions géant et futuriste, peuplé d’androïdes, recréant différents types d’univers immersifs à différentes époques.



Parmi les 10 équipes participantes, c’est l’équipe Code It qui a remporté le 1er prix et représentera La Réunion à la Finale internationale océan Indien en fin d’année.



Le 2 prix a été décerné à l’équipe Les Students, le 3e à TReunis et le prix de la viralité dont le but est de récolter un maximum de fans sur une page Facebook créée pour l’occasion a été décerné à l’équipe uniXcorn.