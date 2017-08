"Way Of Life", le nouvel album de Ti Rat & Rouge Reggae

7ème Opus du groupe, le tout nouvel album de Ti Rat & Rouge Reggae intitulé The Way Of Life / Part.1, se présente comme une des perles de sa déjà riche discographie.



Cet album vient confirmer la direction que Ti Rat a choisi de prendre dans sa vie : celle de se battre, à travers la musique, contre toutes les formes de discriminations. Rester une voix et un combattant de la liberté, résonnant depuis La Réunion vers le grand Océan Indien et le reste du monde.



À travers neuf titres originaux, mixés et polis par son complice de longue date MANJUL, véritable référence du reggae francophone, The Way Of Life nous plonge dans un univers à la croisée des peuples de la région Afrique Océan Indien.



C’est un regard conscient sur ses clivages politiques, sociaux et religieux.



Dans cet album, pensé comme un volet d’une histoire à poursuivre, Ti Rat porte un regard lucide sur les dérives et les perversions d’un système qui vient, dans tous les pays du monde et particulièrement dans notre partie du monde, mettre à mal et détruire des enseignements ancestraux, naturellement bienveillants et porteurs d’amour et d’espoir !



Si l’histoire est en marche, elle a montré qu’elle empruntait trop souvent des chemins tortueux.



À travers sa musique et sa foi rastafari, en tant que musicien, acteur et militant des cultures du monde, Ti Rat œuvre afin de, modestement, en infléchir son sens.



Un engagement, un parcours de vie… A way of life!