Vue-Belle : Une aire de détente en chantier

Plusieurs jeunes de la Saline œuvrent actuellement à la réalisation d’une aire de détente à proximité de l’ancienne usine sucrière de Vue-Belle et au profit des riverains et du public de la piscine. Ils sont recrutés en Service Civique par l’Association Développement Secteur Saline, en partenariat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS). "Nous sommes très attachés au site de cette ancienne usine sucrière qui reste un patrimoine important", souligne Reine-May Cévamy, présidente d’AD2S.



La structure, établie près de l’ancienne sucrerie consulte actuellement les habitants, afin qu’en concertation, un nom soit trouvé à la future aire de détente. À l’issue des travaux, au moment de l’inauguration une plaque commémorative dédiée aux anciens ouvriers de l’usine sera dévoilée.