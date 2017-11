Communiqué Voyage au coeur de l’Aéroport Roland Garros pour les marmailles de 1000 Sourires





Accueillis par le président du Directoire, Guillaume Branlat, et ses équipes, le petit groupe a commencé par découvrir le fonctionnement des banques d’enregistrement, au rez-de-chaussée de l’aéroport. Ils se sont ensuite dirigés vers le premier étage, réservé aux départs. Là, ils ont emprunté le tout nouveau circuit voyageur, mis en place depuis quelques semaines. Les marmailles ont ainsi pris une collation dans le nouvel espace public équipé de tables et fauteuils, avec vue sur le tarmac.



Ensuite direction les contrôles, guidés par Danyal Sadar, superviseur de l’exploitation. Après avoir franchi les “e-gates”, passage réservé aux voyageurs munis d’une carte d’embarquement, les VIM ont passé les contrôles de police et pointé au Poste inspection filtrage (PIF). Près des tapis où transitent les bagages, les petits voyageurs d’un jour sont ensuite montés à bord d’un bus de l’aéroport, afin de s’approcher des avions en toute sécurité.



En moins d’une heure, les VIM ont ainsi pu voir décoller et atterrir plusieurs appareils. Dernière étape de cette matinée forte en émotions : la visite de la caserne des pompiers de l’aéroport, où ils ont pu monter dans les camions, manier la lance à incendie et enfiler les équipements. La visite s’est terminée par une dernière surprise. Les marmailles ont pu manger un plateau-repas, comme dans l’avion. Tout le monde a ensuite regagné le bus, direction Saint-Paul, avec des cadeaux à la main : un t-shirt et une casquette, offerts par les équipes de l’aéroport.



“Voir ces sourires sur le visage des enfants, c’est pour nous un moment de bonheur. Nous sommes heureux de pouvoir leur faire découvrir les coulisses de l’aéroport, et d’avoir suscité quelques vocations, peut-être”, se félicite Guillaume Branlat.



Pour Ibrahim Ingar, président de l’association, “c’est une chance de pouvoir emmener les enfants dans un endroit aussi inaccessible parce que hautement réglementé et sécurisé. Je remercie les équipes de l’aéroport d’avoir ouvert les portes de cet univers à nos marmailles".



Cette opération est la 207e opération organisée par 1000 Sourires. A ce jour, l’association a parrainé 8905 marmailles.



Site de l'association :

Une matinée dans la peau d’un voyageur VIP. Samedi, une vingtaine de petits Saint-Paulois parrainés par l’association 1000 Sourires ont été accueillis par les équipes de l’aéroport Roland Garros. Des banques d’enregistrements à la sécurité, en passant par les pompiers de l’aéroport, tous les corps de métiers ont été mobilisés pour permettre aux enfants du quartier de Bac Rouge (Guillaume) de découvrir les coulisses de l’aéroport. Un rêve éveillé pour ces Very Important Marmailles, particulièrement pour ceux qui n’étaient jamais venus à l’aéroport ou n’avaient encore jamais pris l’avion.Accueillis par le président du Directoire, Guillaume Branlat, et ses équipes, le petit groupe a commencé par découvrir le fonctionnement des banques d’enregistrement, au rez-de-chaussée de l’aéroport. Ils se sont ensuite dirigés vers le premier étage, réservé aux départs. Là, ils ont emprunté le tout nouveau circuit voyageur, mis en place depuis quelques semaines. Les marmailles ont ainsi pris une collation dans le nouvel espace public équipé de tables et fauteuils, avec vue sur le tarmac.Ensuite direction les contrôles, guidés par Danyal Sadar, superviseur de l’exploitation. Après avoir franchi les “e-gates”, passage réservé aux voyageurs munis d’une carte d’embarquement, les VIM ont passé les contrôles de police et pointé au Poste inspection filtrage (PIF). Près des tapis où transitent les bagages, les petits voyageurs d’un jour sont ensuite montés à bord d’un bus de l’aéroport, afin de s’approcher des avions en toute sécurité.En moins d’une heure, les VIM ont ainsi pu voir décoller et atterrir plusieurs appareils. Dernière étape de cette matinée forte en émotions : la visite de la caserne des pompiers de l’aéroport, où ils ont pu monter dans les camions, manier la lance à incendie et enfiler les équipements. La visite s’est terminée par une dernière surprise. Les marmailles ont pu manger un plateau-repas, comme dans l’avion. Tout le monde a ensuite regagné le bus, direction Saint-Paul, avec des cadeaux à la main : un t-shirt et une casquette, offerts par les équipes de l’aéroport.“Voir ces sourires sur le visage des enfants, c’est pour nous un moment de bonheur. Nous sommes heureux de pouvoir leur faire découvrir les coulisses de l’aéroport, et d’avoir suscité quelques vocations, peut-être”, se félicite Guillaume Branlat.Pour Ibrahim Ingar, président de l’association, “c’est une chance de pouvoir emmener les enfants dans un endroit aussi inaccessible parce que hautement réglementé et sécurisé. Je remercie les équipes de l’aéroport d’avoir ouvert les portes de cet univers à nos marmailles".Cette opération est la 207e opération organisée par 1000 Sourires. A ce jour, l’association a parrainé 8905 marmailles.Site de l'association : www.1000sourires.re NP Lu 148 fois





Dans la même rubrique : < > La Réunion remporte la Finale Internationale de la Webcup 2017 La Semittel se performe