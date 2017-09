Vous avez un projet pour les hauts de l’Ouest ?

Comment faire ?

Leader a confié au Groupe d’Action Locale de l’Ouest, baptisé Terh Gal Ouest (TErritoire rural des Hauts – Groupe d’Action Locale Ouest), un budget de 7,3 millions d’euros pour accompagner et soutenir les porteurs de projets privés et publics.Vous pouvez solliciter une subvention LEADER si :• Vous êtes un agriculteur, une association, une collectivité, une entreprise• Votre projet répond aux exigences du programme, tant au niveau de la stratégie que des actions• Votre action se déroule sur le territoire des Hauts de l’Ouest (la Possession, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu)Prenez contact avec l’équipe de TERH GAL OUEST2 chemin chapelle Karly – Vue Belle – La Saline(du lundi au jeudi 8h – 12h et 13h -17h et le vendredi 8h -12h et 13h -16h)0262 45 89 29 – terhgal@tco.reConnectez-vous sur www.terhgal.re