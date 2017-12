Vos calendriers de collecte en cours de distribution…

Votre calendrier est également disponible en version numérique sur notre site



Et encore plus pratique… Restez connectés avec notre appli !

Pour toute information ou demande, vous pouvez appeler le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion) ou remplir un des formulaires en ligne à votre disposition dans la rubrique Tous mes services en ligne.

Nous vous rappelons également qu’en dehors des jours de collecte, vous pouvez déposer vos déchets à recycler dans l’une des 12 déchèteries du TCO, gratuites et ouvertes 7 jours/7.

Si vous avez un calendrier de collecte des déchets 2017 qui s’arrête au 30 novembre (cela ne concerne que certains secteurs sur le territoire), nous vous informons que vous pourrez retrouver dans votre boîte aux lettres votre calendrier de collecte pour la période de décembre 2017 à décembre 2018.Faites passer le message aux voisins que vous connaissez dans votre secteur…La distribution des calendriers est en cours jusqu’au 16 décembre. Si vous ne l’avez pas encore reçu, cela ne saurait tarder… Merci de votre patience.D’ici là, vous avez d’autres alternatives…Rendez-vous dans la rubrique Mon calendrier de collectes Pour télécharger votre calendrier (fichier pdf), c’est simple :► Cliquez sur votre commune► Renseignez le nom de votre rue ou chemin dans le champ réservé à cet effet► Cliquez sur le bouton "Rechercher"► Puis cliquez sur le bouton "Télécharger le calendrier"Très simple et pratique au quotidien, grâce à l’ application mobile TCO Agglo , restez informés de l’actualité du Territoire de la Côte Ouest (dont la collecte de vos déchets) directement sur votre smartphone ou votre tablette. Vous saurez à tout moment quand sortir vos déchets végétaux, encombrants et bacs d’ordures ménagères et de collecte sélective.Vous pouvez télécharger l’appli dès maintenant :► sur App Store ► sur Google Play