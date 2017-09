Vols d'accessoires : Ils avaient une préférence pour les 206

Optiques de phare, appuis-tête, autoradios… Les victimes ont sévi à Saint-Pierre, au Tampon, à l’Etang-Salé, aux Avirons mais aussi à Saint-Leu. Les voleurs semblaient avoir une préférence pour un certain type de voitures : les 206 Peugeot.



Ce mercredi, l’auteur principal a été présenté devant la justice dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Le jeune Saint-Pierrois a été interpellé mardi grâce un travail de collaboration entre les services de gendarmerie, de la police et de la brigade de recherches. Ces derniers sont parvenus à identifier les auteurs en remontant la filière.



Pas moins de 15 vols ont été imputés au prévenu et cela pour des faits commis depuis décembre 2016. L’individu sévissait avec deux comparses et un receleur.



Ce mercredi, le Saint-Pierrois, déjà connu de la justice, a été condamné à 6 mois de prison ferme et à la révocation d’un précédent sursis à hauteur d’un mois. Les deux co-auteurs feront l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire prochainement.