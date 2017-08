Volcan : "Une ouverture plus conséquente dans le tunnel de lave s’est produite"

Peu de changements au cours des dernières 24 heures au Piton de la Fournaise, indique l'OVPF dans son bulletin quotidien ce dimanche. Mais l'éruption débutée le 14 juillet nous réserve encore des surprises. Le trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) poursuit sa baisse progressive.Sur le terrain, l’activité se poursuit essentiellement en tunnels de lave avec quelques résurgences visibles en surface sur de faible extension spatiale.Néanmoins, en fin d’après-midi le 5 août, une ouverture plus conséquente dans le tunnel de lave s’est produite. Elle était particulièrement bien visible depuis les webcams de l’OVPF et de l’IRT, et est venue alimenter une coulée de lave sur plusieurs centaines de mètres pendant plusieurs heures. Les émissions de gaz restent importantes.Aucun séisme n’ a été enregistré au cours des dernières 24 heures. La tendance à une légère reprise de l’inflation observée depuis quelques jours sur les capteurs de déformation, notamment GPS, se confirme.Les estimations réalisées par méthodes satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - Clermont Ferrand) font état de débits minimums compris entre < à 1 et 2 m3/s.Pour suivre l'éruption au plus près, nous vous rappelons que l'IRT et l'IPGP-OVPF ont mis en place une webcam panoramique avec une vue du cratère Dolomieu et de l’enclos Fouqué depuis le Piton de Bert.