Volcan: Une éruption stable sous de fraiches températures

L’éruption débutée le 14 juillet se poursuit. L’intensité du trémor volcanique reste à "un niveau stable depuis le 28 juillet, équivalent à environ 50% de la valeur observée en début d’éruption", indique l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans son bulletin du jour.Aucun séisme n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures et la tendance observée sur les capteurs de déformation, notamment GPS, semble se stabiliser ou s’inverser (à la déflation). Ce paramètre sera à suivre ces prochains jours.Les estimations réalisées par méthodes satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - Clermont Ferrand) font état de débits minimums de l’ordre de 1 à 2 m3/s.En revanche, les conditions météorologiques vont se dégrader dans les heures qui viennent. Météo France annonce une soirée très fraiche, 5 °C sur le volcan et des rafales de 60 km/h prévues dès mardi matin.