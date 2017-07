Volcan : Une activité "relativement constante"

La situation n'a pas beaucoup évolué au Piton de la Fournaise. L’éruption débutée le 14 juillet à 00h50 heure locale se poursuit. L’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) est relativement constante depuis 24h, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) dans son bulletin du 24 juillet.



Aucun séisme n’a été enregistré. La tendance observée sur les capteurs de déformation, notamment GPS, semble se stabiliser ou s’inverser (à l’inflation). Ce paramètre sera à suivre ces prochains jours.



Les estimations réalisées par méthodes satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - Clermont Ferrand) et MIROVA (Université de Turin) font état de débits compris entre 1 et 4 m3/s. Le volume total des coulées au bout de 10 jours d’éruption a été estimé à 5.3 ± 1.9 Mm3 (estimation d’après les données MIROVA).