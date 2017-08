Volcan : "Un trémor volcanique relativement faible"

L’éruption débutée le 14 juillet dernier se poursuit mais le trémor volcanique "est relativement faible et en moyenne stable depuis 4 jours", indique l'OVPF dans son bulletin journalier.



Les conditions météorologiques défavorables le week-end dernier et ce lundi (55 mm de pluie jeudi ; 20 mm vendredi, 35 mm samedi, 15 mm dimanche et 70 mm lundi enregistrés à la station pluviométrique de l’OVPF au niveau du Cratère Château Fort), ont rendu difficiles toute reconnaissance de terrain.



Ce mardi, même si la pluie s'est calmée, "la présence de nuages dans l’enclos n’a malheureusement pas permis d’avoir un visuel sur le site éruptif ni d’effectuer les estimations de débit par l’utilisation de satellites".



Aucun séisme volcano-tectonique n’a été enregistré sous les cratères sommitaux au cours de la journée d’hier. Une légère inflation de l’ensemble du cône terminal du volcan est toujours observée, inférieure à 1 cm depuis le début de l’éruption.