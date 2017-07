Volcan : Un nouveau petit cône en cours de formation

Depuis son réveil le 14 juillet dernier, le Piton de la Fournaise continue d’assurer le spectacle. "L’intensité du trémor volcanique est relativement constante depuis 36 heures, avec une intensité équivalente à celle observée le deuxième jour d’éruption", indique l’OVPF dans son bulletin journalier.



L’édification du cône éruptif se poursuit en aval de la fissure. "A 11h30, le cône présentait toujours une ouverture vers l’est, avec en son intérieur deux points d’activité principaux. Les débordements de lave et coulées issus de ces deux points se rejoignaient en un seul chenal au niveau de l’ouverture du cône", ont observé, ce mercredi, les volcanologues. La hauteur des projections de lave ne dépasse pas la vingtaine de mètres en moyenne.



"Une troisième bouche active est en train de former un petit cône sur la bordure intérieure Nord du cône principal".



Entre 1 et 3 m3/s de débits de lave ont été mesurés selon les estimations de la plateforme HOTVOLC de Clermont Ferrand.



Aucun séisme n’a été enregistré ce jour et une légère déflation est toujours observée au sommet du cône terminal, conclut l’OVPF.