Volcan: Quelques séismes et une reprise du gonflement de l’édifice

Synthèse de l'éruption du 17 mai



Sur le terrain ces derniers jours, les scientifiques de l’OVPF ont pu réaliser différentes mesures et observer deux nouvelles zones de fumerolles. L’une sur la coulée de septembre 2016 (photo 1) et l’autre sur une coulée plus ancienne (à gauche sur la photo 2).

"Ces zones se situent sur le trajet pris par le magma en profondeur (vers le flanc Nord) confirmant l’arrivée du magma proche de la surface et son dégazage en surface via des fractures dites « sèches", et à l’origine du trémor enregistré le 17 Mai dernier ", explique l’Observatoire. "Ces zones de fumerolles, ainsi que les cartes de déformation et de sismicité montrent que le magma s’est propagé assez loin, jusqu’en bordure de l’Enclos".