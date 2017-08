Volcan : Quelques résurgences visibles en surface

L’éruption débutée le 14 juillet à 00h50 heure locale se poursuit. Le trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) est relativement constant depuis 24h, et se maintient à un niveau d’intensité bas



Sur le terrain, de faibles projections sont visibles au niveau de la petite bouche qui est restée active sur le flanc nord de l’évent éruptif. Le reste de l’activité se fait en tunnels de lave, avec quelques résurgences de faible extension spatiale visibles en surface.

Les émissions de gaz restent toujours importantes. - Un séisme volcano-tectonique a été enregistré sous les cratères sommitaux au cours de la journée d’hier. - Une légère inflation (gonflement) de la zone sommitale du volcan est toujours observée. Les estimations réalisées à partir d’imagerie satellite via la plateforme HOTVOLC (OPGC - Clermont Ferrand) font état de débits minimums compris entre < à 1 et 2 m3/s.