Volcan : Le cône éruptif change de morphologie

5e jour d’éruption du Piton de la Fournaise et après une chute brutale de son intensité relevée dans la nuit de lundi à mardi, l’intensité du trémor volcanique est "relativement constante ce jour". Elle se situe à "une intensité équivalente à celle observée le deuxième jour d’éruption", indique l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans son bulletin du jour.



Le cône éruptif en cours de formation change progressivement de morphologie. Un changement "à mettre en relation avec cette chute du trémor volcanique", expliquent les scientifiques. Ces derniers ont d’ailleurs observé un effondrement de la partie amont du cône éruptif qui "est venu égeuler le cône vers l’Est, laissant une ouverture et un écoulement plus aisée de la lave en surface".

Côté sismicité, un séisme a été enregistré hier à proximité du Piton Crac sur le flanc Est du volcan.

Une légère déflation (dégonflement) est observée au sommet du cône terminal.



"Depuis le 16 Juillet les flux de SO2 au niveau de l’évent éruptif sont en baisse et les concentrations en CO2 dans le sol mesurées au niveau du Gîte du volcan sont à un niveau bas".



"La déflation de la zone sommitale ainsi que les concentrations basses en CO2 dans le sol signifient qu’il n’y actuellement pas ou peu d’alimentation profonde".



Les estimations, réalisées par méthodes satellites via Clermont Ferrand et l’Université de Turin, font état de débits de lave compris entre 1 et 4 m3/s.