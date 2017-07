Volcan: L'intensité éruptive en augmentation

L’éruption débutée le 14 juillet se poursuit. Dans son bulletin du vendredi 21 juillet, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique que l’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) est en augmentation depuis 24h. Un phénomène "à mettre en relation notamment avec la fermeture du cône qui augmente la pression sur ses parois".



Des observations ont été réalisées ce jour par les équipes de l’OVPF. Ces dernières montrent que le cône éruptif en aval de la fissure éruptive continue son édification et se referme. Trois bouches éruptives principales sont visibles à l’intérieur. Ce matin uniquement la bouche éruptive centrale restait égeulée vers l’est.



De nombreux tunnels de lave se sont formés en aval du cône. Des cassures au sein de ces tunnels laissent s’échapper de nombreux bras de coulées de faible extension latérale. Aucun séisme n'a été enregistré aujourd'hui. La légère déflation (dégonflement) observée au sommet du cône terminal est toujours d'actualité. Les estimations réalisées par méthodes satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - Clermont Ferrand) font état de débits compris entre 1 et 3 m3/s.