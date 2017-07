Volcan: "Des phases de fluctuations importantes"

Le Piton de la Fournaise continue de se donner en spectacle. L’éruption débutée vendredi 14 juillet se poursuit avec une intensité du trémor volcanique variable . "Après une nouvelle phase d’augmentation pendant la nuit du 16 au 17 Juillet, l’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) a diminué entre 7h et 13h (heure locale) avant de connaître de nouveau des phases de fluctuations importantes", précise l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans son bulletin de ce lundi.



"Ces variations dans l’intensité du trémor sont classiquement enregistrées lors des premiers jours d’éruption du Piton de la Fournaise et correspondent à la formation du cône éruptif en un seul point".



Elles s’expliquent par "des phases de construction et d’effondrements de paroi qui modifient la morphologie et la pression au centre du cône éruptif".



Dimanche, un séisme a été enregistré à proximité du Piton Crac sur le flanc Est du volcan.



Une légère déflation (dégonflement) est également observée au sommet du cône terminal.



Selon les estimations réalisées par satellites, les débits de lave restent à des niveaux similaires à ceux relevés hier, à savoir 1 à 3 m3/s.