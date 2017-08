Voiture-bélier dans une pizzeria : L’homme avait consommé une quantité importante de médicaments

L’homme qui a foncé lundi soir dans une pizzeria de Sept-Sorts en Seine-et-Marne "avait absorbé une quantité importante de médicaments" a indiqué une source proche de l’enquête à Franceinfo.Toujours selon les informations du média, le père du conducteur se trouvait dans le restaurant au moment des faits et a été blessé. L’homme de 31 ans, placé en garde à vue, est inconnu des services de justice. Dimanche dernier, il avait tenté de se suicider et aurait voulu recommencer ce lundi soir.Rapidement la piste terroriste avait été écartée par le procureur adjoint de Meaux.Une jeune fille a été tuée et 13 personnes ont été blessées par cette voiture-bélier.