Voilà pourquoi nous devons virer Macron et sa bande !

Mais quelle belle méprise pour le peuple de France ! Le ministère du travail demande, impose aux préfets de stopper les emplois aidés à destination du secteur non marchand.



Alors Messieurs les maires, une pensée pour nos Réunionnais, que croyez-vous que vos électeurs vont penser ? Vous étiez tous à vous bousculer pour "Taper une bavette avec le ministre de l’éducation nationale le jour de notre rentrée" sans compter sur notre nouvelle forme de socialiste le bon Annette qui est devenu l’avocat du ministre vis-à-vis des parents d’élèves.



Alors coup de frein sur les emplois aidés à la demande du ministère du travail. Que ce soit pour les (CIE) ou les (CAE) dans le secteur non-marchand avec excuser moi "Les priorités arrêtées qui portent strictement sur l’outre- mer, l’éducation nationale, le secteur sanitaire et social"



Comment pouvons comprendre la position de nos élus maire de notre département ? L’on croit rêver ?



Mais allons-nous enfin comprendre la politique de notre ministre du travail qui a aucun moment ne se pose les questions sur les embauches de personne en difficultés. Croyez-vous que cela va rassurer les petites entreprises et par la même occasion le secteur associatif, nous pouvons fortement en douter?



La véritable question que nous devons nous poser ?



Même si l’éducation reste privilégiée, devons-nous rester sur une précarité sur l’emploi. Qui peut comprendre que plusieurs communes de notre ile ont reporté d’une semaine la rentrée. La question que nous devons nous poser " défendre l’éducation de nos enfants "! Cela doit être une priorité et assumée par l’éducation nationale. Mais surtout pas avec des emplois précaires et aidées, refusons cet état ultra libéral que le gouvernement Macron mets en avant avec l’accord de nos élus.



Sur les entreprises le gouvernement coupe aussi les ponts. Alors sans vouloir être l’oiseau de mauvais augure, l’automne risque d’être plus que chaud !!!Nos journalistes parlent d’une éventuelle démission de TRUMP .Chez nous nous risquons fortement de voir un gouvernement démissionner devant la ferveur et l’engagement d’un peuple qui refuse le dictat d’un gouvernement manipulé par la finance aux mépris de la population !