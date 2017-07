Voilà maintenant que le gouvernement s'en prend à l'agriculture bio !

On ne peut qu'adhérer à la volonté d'Emmanuel Macron de diminuer les dépenses de l'Etat. Mais sans pour autant tomber dans le "Les Français sont d'accord pour réformer à condition que ça ne concerne que son voisin", on est légitimement en droit de s'interroger sur les choix d'économies décidées par le président de la République et son gouvernement.N'y avait-t-il pas des économies plus évidentes à faire que de diminuer de 850 millions d'euros le budget des armées? De réduire de 5€ toutes les APL?Et voilà que l'on apprend, en fin de semaine dernière, que le gouvernement a décidé de remettre en cause ses aides au développement de l’agriculture bio. Les aides à la conversion seront tout simplement supprimées dans les trois prochaines années. Les pesticides et autres perturbateurs endocriniens nous empoisonnent à petit feux. Il n'y a qu'à regarder l'augmentation régulière des cancers pour s'en convaincre.Au lieu, au contraire, d'aider fortement TOUS les agriculteurs à passer au bio, voila que ce gouvernement fait exactement l'inverse.Sous la pression de quels lobbies?Produire bio coûte naturellement plus cher et il est donc normal que ces agriculteurs, qui préservent notre santé, soient plus aidés que les autres.Pour quel gain? Quelques dizaines de millions d'euros?Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron promet 3 milliards d'euros à Rihanna !Il ne se sent pas gêné, le Nicolas Hulot? Quand est-ce qu'il démissionne ?