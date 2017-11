Voie lente de St-Paul : 3 poids-lourds et 4 autocars en vitesse excessive contrôlés

Cet après-midi, les militaires de la BMO de Saint-Paul ont procédé à des contrôles de la vitesse des véhicules circulant sur la RN 1 "voie lente" à Saint-Paul, précisément à l'endroit où s'est produit le tragique accident du lundi 6 novembre dernier, indique l'Escadron départemental de sécurité routière ce mardi soir.



Les véhicules lourds ont été ciblés plus particulièrement par 5 motocyclistes, de 15 heures à 16 heures 30.



Au cours de ce contrôle, 7 vitesses excessives ont concerné 3 poids-lourds et 4 autocars, avec des vitesses comprises entre 72 et 85 kms au lieu de 60 km/h.



Dans le même temps, 6 véhicules légers ont été interceptés pour circulation sur la voie réservée.



Quatre autres infractions indépendantes de la problématique de cette voie spéciale ont été par ailleurs constatées.



"Afin de faire changer ces comportements accidentogènes, d'autres services sont programmés dans les prochains jours et dans le même secteur mais ciblant des créneaux horaires différents", prévient l'EDSR.