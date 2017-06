Vlody, un vilain copieur

Le député sortant de la 3ème circonscription n'a peur de rien : alors qu'il a soutenu sans faillir le gouvernement socialiste de HOLLANDE ces 5 dernières années, responsable de la hausse du chômage, de l'augmentation forte des impôts, de la disparition de centaines de milliers d'entreprises, du retrait de l’État dans le financement de la continuité territoriale à la Réunion, de la destruction des familles, de la baisse importante des dotations de l’État aux collectivités locales, de l'explosion de la pauvreté, il déclare aujourd'hui qu'il ne sera plus discipliné à un parti, il efface la rose socialiste de tous ses documents de communication, il se dit « sans étiquette » tout en restant socialiste (il a eu l'investiture du PS mais ne l'affiche pas), bref il prend les électeurs pour des bourriques quand il essaie de faire oublier son passé et son passif !



Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer quand je lis dans la presse locale qu'il déclare de manière éhontée vouloir mener « un combat permanent contre la pauvreté » alors qu'il a contribué pendant le dernier quinquennat à augmenter la pauvreté ! Quant il parle de suppression d'impôts alors qu'il a voté les lois de finances augmentant les impôts depuis 5 ans !



Depuis 2012, tout le monde sait que la situation a empiré ! Pire, il copie sans vergogne une de ses concurrentes qui avait fait du combat contre la pauvreté et le pouvoir d'achat sa priorité depuis des mois… et il pioche sans gêne dans le programme de cette dernière !

Il est trop facile de voter des lois qui pénalisent le pays, de voter des explosions d'impôts, puis le jour où il faut rendre compte aux électeurs, de dire : non, moi je ne ferai plus jamais çà !



Aucun respect, aucun courage, aucune dignité, c'est de la malhonnêteté intellectuelle : Honte à vous !



Stop à l'arnaque politique, les citoyens ne sont pas amnésiques : Vlody ne trompera pas les électeurs et le résultat de ce dimanche soir va rayer le député sortant de la scène politique !