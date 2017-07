Visitez l’Ouest avec Rosalie !

Tarifs :

Adulte : 7€

Enfant : 5€

Jours de départ : à 10h30 les vendredis et samedis et 13h30 (uniquement le vendredi)

Départ : le débarcadère de Saint-Paul (Front de Mer)

Retour : Marché forain

Durée du parcours : 1h30

Plus d’infos : www.rosalie.re – 06 92 60 39 55

Réservez maintenant !

N’attendez plus et réservez votre place pour Rosalie , le petit train touristique de Tamarun.C’est tout en musique et en commentaires audio que vous découvrirez les mystères de l’Ouest.Grâce aux commentaires construits sur des sources historiques précises et agrémentés de chansons péi, vous pourrez revivre l’histoire du peuplement de La Réunion et les merveilles de la Réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul Bon « voyage » !