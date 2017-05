Visiter un bus pour comprendre les métiers du transport et apprendre sur soi

Ce matin, ce sont près de 60 jeunes collégiens qui se sont rendus à la Cité des métiers pour obtenir des réponses à leurs questions. Connaître les métiers liés au transport de personnes, savoir gérer des situations conflictuelles, se rendre compte du rôle du chauffeur ou des autres voyageurs dans notre vie quotidienne face aux incivilités… Autant de problèmes et de questions soulevés pour proposer à ces jeunes, un nouveau regard sur ces hommes et femmes qui travaillent chaque jour pour transporter des centaines de personnes.

"Sensibiliser ces jeunes, c’est une question de priorité". Cela permet à la fois de leur ouvrir les yeux sur leur propre comportement et comprendre le métier des ces hommes dévoués à la sécurité et au transport des autres.

Avec la participation des services de Mooland, les jeunes ont ainsi appris ce qu’est le transport de personnes, les formations pour y accéder et l’importance du respect de l’autre. "C’est vrai qu’on ne dit pas tout le temps bonjour, on est parfois dissipé et on ne regarde pas qui nous conduit. Alors que c’est important de se saluer, c’est le respect de celui qui nous conduit."

"Zoom métier" : L’action de la Cité des métiers, un rendez-vous mensuel en 2017 !



La Cité des métiers a pour mission principale d’accompagner les futurs actifs dans le choix de leur orientation professionnelle, les sensibiliser au monde du travail et les informer sur les démarches à engager.



Pour guider au mieux ces jeunes, la Cité des métiers a donc créé le concept du "Zoom métier" : un concept interactif et participatif où les jeunes des milieux scolaires rencontrent les professionnels du monde de l’entreprise venus partager leurs expériences et connaissances autour d’un métier ou d’un secteur d’activités.



Le "zoom métier", c’est :



- Une journée d’information autour d’un secteur d’activité

- Des ateliers participatifs et des mises en situation

- Des entretiens avec des professionnels du secteur