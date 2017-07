Visite virtuelle : Au-dessus de l'éruption du Piton de la Fournaise

Vous n'avez pas encore pu aller admirer le Piton de la Fournaise ? La troisième éruption de l'année, débutée le 14 juillet à 00h50, offre encore un beau spectacle. HDOI 360 et PlanetAir ULM ont immortalisé la coulée et vous proposent un survol à 360° au-dessus de l'éruption.



L'occasion également de découvrir l'enclos et les pitons nés des laves qui entourent le cratère Dolomieu.



- Avec HDOI 360 et PlanetAir ULM -