Visite officielle du Ministre de l’Environnement des Seychelles au TCO ce vendredi 19 mai 2017

La délégation s’était d’abord rendue à La Possession dans la matinée, sur invitation de Madame le Maire Vanessa Miranville, pour une visite du chantier de l’éco-quartier dans le Cœur de ville Les membres de la délégation seychelloise ont ensuite rejoint le siège du TCO (le "Crayon" au Port). Ils ont rencontré le Président du TCO Joseph Sinimalé et ses équipes, qui leur ont présenté la collectivité et ses projets… parmi lesquels l’ Écocité insulaire et tropicale de La Réunion La délégation seychelloise a manifesté un intérêt particulier pour la thématique de l’aménagement durable du territoire dans l’Ouest de La Réunion.Puis la suite du programme officiel les a conduit au centre de tri du TCO géré par Cycléa Ce projet de coopération revêt une dimension internationale et impacte plusieurs domaines clés de notre développement : l’environnement, la santé des populations, l’atténuation du changement climatique, l’économie (par la valorisation des déchets, création d’emplois, énergies renouvelables, …), tourisme.Une première rencontre officielle qui s’annonce prometteuse..