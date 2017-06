Visite avec repas culture créole le mercredi 12 juillet aux calbanons de la Cafrine

Saint-Pierre Patrimoine vous invite à une visite qui a beaucoup de succès le mercredi 12 juillet 2017 à 9h ! "A la découverte de la culture créole" aux calbanons de la Cafrine à Grands-Bois. Une mini conférence en plein air avec Mme Cardenas, guide conférencière agréée par le ministère de la culture, suivie d'une visite de l'exposition "Mémoires de Grands-Bois" dans les calbanons restaurés des anciens engagés du domaine de la Cafrine. Le groupe participera ensuite à des ateliers cuisine avec l'association '"Pecheurs golet". Comment fabriquer des samoussas, des bonbons piments ou millet; plus de secret pour vous ! Nous finissons la matinée avec un repas créole sous salle verte. ambiance assurée !

Tarif : 10 € enfants de moins de 12 ans et 25 € par adulte.

Réservation au 0262 96 29 10 ou (et c'est préférable) par mail à valorisation.patrimoine@saintpierre.re



Menu programmé :

Plat de résistance:

Cari poulet

Rougail Morue Chouchou

Riz

Grain

Sauce Piment

Dessert

Gâteau Manioc

Café, tisane, bonbon millet