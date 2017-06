Virginie Gobalou: "Il y a une volonté politique de tuer l'aéroport de Pierrefonds"

Elle veut reprendre le flambeau que Patrick Lebreton souhaite lui passer. Virginie Gobalou a dévoilé, ce jeudi, son projet pour le Sud en l’absence du député sortant de la 4e circonscription. Son suppléant assistait, ce matin, à un "café-réunion" à Saint-Joseph.



Pour aborder les grandes lignes de son programme, la candidate a choisi l’aéroport de Pierrefonds. Un "site en danger". "Air Austral avec l’annonce de la suppression de 15 000 sièges est en train de poignarder l’aéroport", lance Virginie Gobalou. "En matière de développement touristique et économique, il faut une union sacrée pour Pierrefonds", menacé aujourd’hui par "un conflit de gouvernance entre le président de Région et celui de la CIVIS". A croire, insiste-t-elle, qu’ "il y a une volonté politique de tuer l'aéroport de Pierrefonds".



A l’heure ou l’avant-projet de loi Travail a été présenté par le gouvernement, la syndicaliste a souhaité s’exprimer sur "une loi qui menace autant le temps de travail que les licenciements". Déjà opposée à la loi "El Khomri", "tout comme Patrick Lebreton d’ailleurs", Virginie Gobalou s’opposera "à ce qui ressemble à un détricotage de la loi Travail".



Sur le plan social, elle réaffirme sa proposition de créer un "véritable statut pour les aidants familiaux". Une proposition soumise hier par Anaïs Patel, que Virginie Gobalou estime reprise à son compte récemment par son adversaire. "C’est bien, je l’invite d’ailleurs à nous rejoindre pour le second tour", glisse-t-elle avec le sourire.