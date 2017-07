Violences sexuelles à St-Leu: L'agresseur court toujours

Il a fait deux victimes depuis novembre dernier dans le Chemin Dubuisson à Saint-Leu, indique le Quotidien. Deux jeunes femmes qui ont été sexuellement agressées, décrivent le même agresseur. Un homme métis d’une vingtaine d’années.



Le 26 novembre dernier, il aborde une adolescente de 15 ans dans le chemin après l’avoir suivie depuis le centre-ville. L’homme s’en prend à la jeune fille sous la menace d’un couteau et filme la scène. Profitant de l’arrivée d’un passant, l’adolescente parvient à s’enfuir et rentrer chez elle. Recherches sur les réseaux sociaux, dans l’entourage de la victime… malgré les investigations des gendarmes, le prédateur court toujours.



La deuxième agression a été signalée en mai dans la même rue, avec le même mode opératoire et correspondant à la même description. Une nouvelle enquête a été menée, là encore sans résultat, indique le journal.